POL-PDLD: A65/Edesheim - Abfahrtskontrollen

Mit 2,56 Promille, 2,26 Promille und 1,31 Promille wollten am Sonntagabend drei LKW-Fahrer ihre Fahrt nach Beendigung des Sonntagfahrverbots (22 Uhr) fortsetzen. Die Trucker wurden bei Abfahrtskontrollen festgestellt, die am Sonntagabend zwischen 20 und 21 Uhr auf den beiden Rast- und Tankanlagen "Pfälzer Weinstraße West und Ost" durchgeführt wurden. Die Ladepapiere und Fahrzeugschlüssel wurden bis zur vollständigen Nüchternheit am nächsten Tag sichergestellt.

