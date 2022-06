Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vandalismus auf Baustelle

Am Wochenende waren Unbekannte bei Herbrechtingen zu Gange.

Ulm (ots)

Auf einer Baustelle an der L1164 bei Anhausen wüteten Unbekannte. Die Täter schnitten an zwei Hebebühnen die Schläuche zu den Tanks ab. Dadurch gelangten insgesamt etwa 230 Liter Diesel in das Bankett und auf die Straße. Anschließend warfen sie Baumaterial um und zogen dieses von den Paletten. Dann flüchteten sie. Die Polizei Herbrechtingen nahm die Ermittlungen auf und schätzt den Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07321/322430 zu melden.

Die Polizei rät: Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

