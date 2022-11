Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Fahrradhaus am Bahnhof

Gottmadingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch haben Unbekannte versucht in das neue Fahrradhaus am Bahnhof einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten die Schiebetür gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht vollständig gelang. An der Tür entstand dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Einbrecher nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 143713, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell