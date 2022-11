Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Möhringen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte werfen Scheiben einer Firma mit Steinen ein - Polizei sucht Zeugen

Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Mittwoch, 05:30 Uhr, auf der Alemannenstraße begangen haben. Die Unbekannten warfen Steine aus dem Gleisbett über einen Zaun gegen eine daneben befindliche Firma. Durch den Steinwurf zerbrachen an vier doppelverglasten Scheiben jeweils die Außenscheiben, zudem kam es zu Beschädigungen an einer Metallverbindung an einem der Fensterrahmen. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens beträgt rund 3.000 Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

