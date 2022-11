Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis) Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall

VS-Villingen (ots)

Eine verletzte Person und erheblichen Blechschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, auf der Berliner Straße passiert ist. Ein 41-Jähriger fuhr mit einem Renault Kangoo auf der Berliner Straße in Richtung Außenring Villingen. An der Ampelanlage nach der Unterführung der Bundesstraße 33 übersah er infolge der tiefstehenden Sonne die für ihn geltende rote Ampel. Er kollidierte mit einem 1er BMW, dessen 18-jährige Fahrerin gerade von der B33 nach links auf die Berliner Straße abbog. Durch den Zusammenstoß erlitt die junge Frau Verletzungen und kam zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An den beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von jeweils rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell