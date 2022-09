Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, K5305 - Motorradfahrerin gestürzt

Oberkirch (ots)

Fehlende Sorgfalt im Straßenverkehr könnte der Grund für den Unfall einer jungen Motorradfahrerin am Montagabend gewesen sein. Die Lenkerin einer Suzuki war gegen 21 Uhr von Zusenhofen in Fahrtrichtung Erlach unterwegs, als sie alleinbeteiligt in einer Linkskurve zu Fall kam und gegen einen kleinen Baum prallte. Hierbei verletzte sich die 16-Jährige und wurde durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Zweirad entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.



