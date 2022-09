POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Auseinandersetzung?

Sinzheim (ots) - Ein 46-Jähriger hat sich nach einem Brand am heutigen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus am "Marktplatz" lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte nach derzeitigem Kenntnisstand im Keller des Anwesens mit einem Benzinkanister hantiert, als sich der Brennstoff aus noch nicht abschließend geklärten Gründen entzündete. Der durch die Flammen Verletzte setzte noch selbst den Notruf ab, bevor er durch Helfer des Rettungsdienstes in eine ...

