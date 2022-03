Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mit "geklauten" Kennzeichen am Pkw in Graben gefahren; Fahrer im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen gestellt.

Hildesheim (ots)

Wendhausen (web) - Am heutigen Tage, gegen 12:15 Uhr, stellte eine Streife der Bad Salzdetfurther Polizei einen im Straßengraben stehenden Pkw Peugeot 206, mit Kennzeichen aus Ludwigshafen, im Bereich der L 492/ Einmündung zur B6 (Wendhausen) fest. Der Pkw war verschlossen, ein Fahrzeugführer nicht im Nahbereich anzutreffen. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass die an dem Pkw angebrachten Kennzeichenschilder am Vortag in Ludwigshafen entwendet worden waren. Aufgrund der Gesamtumstände musste davon ausgegangen werden, dass der "Unfall" maximal 30 Minuten zurücklag und der Fahrzeugführer zu Fuß geflüchtet war. Daraufhin wurde eine weitere Funkstreife der Bad Salzdetfurther Polizei zur Fahndung eingesetzt. Durch diese Besatzung konnte schließlich eine männliche Person in einer Bushaltestelle (in Wendhausen) angetroffen und überprüft werden. Während der Kontrolle flüchtete die Person plötzlich fußläufig. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann nach wenigen hundert Metern einholen und vorl. festnehmen.

Bei der Person handelte es sich um einen 29jährigen Magdeburger. Dieser hatte den Pkw am Vortag in Ludwigshafen gekauft. Um den Pkw unbemerkt nach Magdeburg zu überführen, entwendet er vor Ort Kennzeichenschilder und brachte diese am Pkw an.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Kokain stand.

Abschließend stellte sich noch heraus, dass gegen den Magdeburger ein Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Gießen vorlag.

So wurde er nach Abschluss der pol. Maßnahmen dem Polizeigewahrsam in Hildesheim überstellt. Am morgigen Tage wird er einem Haftrichter vorgeführt. Aufgrund des Untersuchungshaftbefehls ist anzunehmen, dass er nach der Vorführung und Verkündung des Haftbefehls in eine JVA überstellt wird.

