Polizei Bochum

POL-BO: Unfall auf der Massenbergstraße - Radfahrer und Fußgänger kollidieren

Bochum / Herten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am gestrigen 21. Dezember in der Bochumer City gekommen. Ein Radfahrer (31) wurde leicht und ein Fußgänger (61) schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 31-jährige Bochumer mit seinem Fahrrad gegen 17.50 Uhr auf der Massenbergstraße in Richtung Bongardstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 11 befuhr er eine enge Durchlassstelle einer mobilen Sperre am Weihnachtsmarkt. In diesem Moment kollidierte er mit dem von links kommenden 61-jährigen Fußgänger aus Herten.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Männer verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde der Fußgänger mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Zum genauen Unfallhergang hat das Bochumer Verkehrskommissariat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell