Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchte schwere räuberische Erpressung mit Schusswaffe am Bahnhof in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (Be) Am Freitagabend gg. 21:50 Uhr kam es auf dem Pkw-Parkplatz neben dem Alfelder Bahnhof zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung mit Schusswaffe. Die beiden männlichen Täter im Alter zw. 16-25 Jahren und das spätere männliche Opfer aus Delligsen kamen mit dem Metronom aus Richtung Göttingen gg. 21:43 Uhr am Bahnhof in Alfeld an. Dort stiegen alle gemeinsam aus. Das Opfer wurde von den beiden Tätern bis zu seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz verfolgt und dort angesprochen. Der Haupttäter fragte nach Bargeld. Zudem wurde das Opfer aufgefordert sein Portemonnaie vorzuzeigen. Als das Opfer das Portemonnaie öffnete, zog der Haupttäter eine Pistole aus seiner rechten Hosentasche und lud diese vor dem Körper des Opfers durch. Da das Opfer keinerlei Barmittel mit sich führte, ließen die beiden Täter vom Opfer mit den Worten "es sei alles nur Spaß" ab und entfernten sich fußläufig in Richtung Grünes Warenhaus. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

