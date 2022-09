POL-OG: Sinzheim - Entzündet

Forbach (ots) - Ein 64-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Sonntag auf der L83 in Richtung B462. Als er gegen 12 Uhr auf der Murgtalstraße an der Einmündung nach rechts in Richtung Freudenstadt einbiegen wollte kam es zu Zusammenstoß mit einem von Forbach kommenden Mercedes-Fahrer. Durch den Aufprall wurde der 63-jährige Autofahrer auf die Linksabbiegespur von Freudenstadt in Richtung Schwarzenbachtalsperre auf einen dort wartenden 39-jährigen Mazda-Fahrer geschoben. Ein sich ...

