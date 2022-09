Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220907.6 Büsum: Geldabhebungen mit gestohlenen Bankkarten

Büsum (ots)

Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter in Büsum ein Ehepaar unbemerkt in seiner Wohnung bestohlen. Mit den entwendeten Bankkarten hob der Dieb zweitausend Euro am Geldautomaten ab.

Im Zeitraum von Samstag, 12.45 Uhr, bis zum Sonntag, 16.30 Uhr, betrat ein Unbekannter nach derzeitigen Erkenntnissen unbemerkt die Wohnung der Geschädigten in der Straße Bielshövensand. Aus zwei Geldbörsen nahm er drei Geldkarten und verschwand wieder unbemerkt. Im Nachgang an die Tat erfolgten zwei Bargeldabhebungen an einem Geldautomaten in Wesseln durch eine unbekannte Person.

Wie der Täter in die Erdgeschosswohnung gelangte, ist unklar. Ebenso die Frage, wie er an die zur Abhebung erforderlichen PINs kam. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

