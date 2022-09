POL-IZ: 220907.5 Itzehoe: Räuberische Erpressung am späten Nachmittag

Wesselburen (ots) - Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in einen Bürocontainer auf dem Wertstoffhof in Wesselburen eingestiegen. Sie stahlen zwei Laptops, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Samstag, 13.00 Uhr, bis zum Montagmorgen stiegen Diebe über einen Zaun auf das Gelände des Betriebes in der Heider Chaussee. Dort suchten sie einen Container auf, drangen gewaltsam über ein Fenster in diesen ...

