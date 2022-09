Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220907.3 Wesselburen: Einbruch auf Wertstoffhof

Wesselburen (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in einen Bürocontainer auf dem Wertstoffhof in Wesselburen eingestiegen. Sie stahlen zwei Laptops, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 13.00 Uhr, bis zum Montagmorgen stiegen Diebe über einen Zaun auf das Gelände des Betriebes in der Heider Chaussee. Dort suchten sie einen Container auf, drangen gewaltsam über ein Fenster in diesen ein und stahlen zwei Notebooks geringen Wertes. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 200 Euro liegen.

Hinweise auf die Täter nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell