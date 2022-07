Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raubüberfall auf Tankstelle

Eschede, Uelzener Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag wird die Tankstelle in der Ortschaft Eschede Ziel eines Raubüberfalles. Der derzeit unbekannte männliche Täter betritt den Verkaufsraum, wo sich zu dieser Zeit lediglich die Tankstellenmitarbeiterin befindet. Unter Vorhalt einer Schusswaffe fordert er die Tageseinnahmen. Mit etwa 2000 Euro Bargeld entkommt er aus der Tankstelle in derzeit unbekannte Richtung. Etliche Streifenwagen aus Celle, Lachendorf und Bergen fahndeten in der Ortschaft Eschede nach dem Täter. Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Der Täter wird als etwa 180cm groß und schlank beschrieben. Er war dunkel gekleidet. Wenn Anwohnern im Nahbereich der Tankstelle oder der Ortschaft Eschede in der Zeit nach 16 Uhr eine verdächtige Person aufgefallen ist, die sich aus Richtung Tankstelle fluchtartig entfernt hat steht die Polizei Celle unter der Rufnummer 05141-277-0 für Hinweise zur Verfügung.

