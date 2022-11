Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Rauchentwicklung in öffentlicher Toilette - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr ist es im Donaupark zu einer Rauchentwicklung in einer Toilettenanlage gekommen. Eine für die Toiletten verantwortliche Mitarbeiterin der Stadt Tuttlingen konnte das Feuer rechtzeitig mittels Feuerlöscher löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07461 941-0, um Hinweise.

