POL-KB: Bad Wildungen - Katalysatoren aus mindestens vier Autos gestohlen

Korbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete ein Unbekannter einen schwarzen Audi A5 Sportback in Rosenthal. Die Besitzerin hatte das Auto am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr auf ihrem Hof in der Rosenstraße verschlossen abgestellt. Am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr musste sie feststellen, dass der Audi mit FKB-Kennzeichen im Wert von über 20.000 ...

