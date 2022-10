Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann bei Einbruch in Gaststätte festgenommen und von Polizeihund gebissen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am frühen Dienstagmorgen wurde ein Täter bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Karlsruher Innenstadt auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Beim Fluchtversuch wurde er von einem Polizeihund gebissen.

Kurz nach 04:00 Uhr öffnete der 56-jährige, kroatische Staatsangehörige wohl ein Fenster der in der Amalienstraße liegenden Gaststätte und gelangte so ins Innere. Im Küchenbereich entnahm er offenbar einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette und versuchte im Anschluss vor den zwischenzeitlich durch den Gaststättenbesitzer alarmierten Polizeikräften zu fliehen. Bei der Absuche der Räumlichkeiten konnte der Einbrecher schließlich durch einen Polizeihund auf der Tanzfläche aufgehalten und an seiner Flucht gehindert werden. Durch einen Biss zog er sich leichte Schürfwunden an den Beinen zu, weshalb er kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt wurde. Bei ihm wurden Einbruchswerkzeug sowie das entwendete Bargeld aufgefunden.

Aufgrund der Tatumstände wurde auf Anregung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren angeregt und durchgeführt. Der Mann wird nun nach dem Zusammentragen aller Beweismittel schon am Nachmittag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Karlsruhe zur schnellen Aburteilung vorgeführt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Stephan Arheidt, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell