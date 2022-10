Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Frau verliert Geld und appelliert an mögliche ehrliche Finder

Korbach (ots)

Am Donnerstag, 29. September, hat eine Frau in Bad Wildungen eine größere Menge Bargeld verloren. Da sich bis heute kein Finder gemeldet hat, wandte sie sich am Montag (10. Oktober) an die Polizei.

Die Frau hielt sich an dem Donnerstag zwischen 07.15 und 09.00 Uhr im Bad Wildunger Stadtgebiet auf. Als sie wieder zuhause war, musste sie feststellen, dass sie ihre Geldtasche mit dem Bargeld verloren hatte. Anschließend suchten sie und Familienangehörige erfolglos nach dem Geld. Da sich auch kein Finder meldete, entschloss sich die Frau, die Polizei zu informieren.

Die Bad Wildungerin und die Polizei hoffen nun, dass sich der mögliche Finder oder die Finderin bei der Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900, meldet. Sollte sich kein Finder melden, wird die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung aufnehmen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell