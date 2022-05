Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen gesucht - Pkw vermutlich durch vorbeifahrenden Radfahrer beschädigt

Hameln (ots)

Am vergangenen Montag (09.05.2022), zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr, wurde in der Königstraße (Höhe der Nr. 62) in Hameln, ein geparkter BMW vermutlich durch einen vorbeifahrenden Radfahrer beschädigt.

Die Art und Lage der Schäden an dem schwarzen 3er Kombi, lassen den Schluss zu, dass die Schäden an der Fahrertür durch ein Kinder-/Jugend- oder BMX-Rad verursacht worden sein könnten.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher / die Verursacherin nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell