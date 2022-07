Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in unbewohntes Gehöft

Haselünne (ots)

In der Zeit vom 16. Juli bis zum 21. Juli brachen unbekannte Täter in ein altes unbewohntes Gehöft in der Straße Groß Dörgen ein. Sie verschafften sich über eine Dielentür gewaltsam Zugang zu dem leerstehenden Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie erbeuteten einen Schlüssel. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05903/703190 zu melden.

