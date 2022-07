Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen nach Kennzeichendiebstahl gesucht

Geeste (ots)

Am 19. Juli zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr kam es an der Biener Straße in Geeste auf dem Parkplatz des dortigen Speicherbeckens zu zwei Diebstählen. Dabei wurden die vorderen Kennzeichen von einem Opel Insignia und einem VW Golf entwendet. Aufgrund desselben Stehlgutes, der zeitlichen Nähe und Örtlichkeit kann davon ausgegangen werden, dass die Diebstähle von der gleichen Täterschaft begangen worden sind. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Geeste unter der Rufnummer 05937 970050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell