Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Zeugen nach Einbruch gesucht (Ortsangaben ergänzt)

Rhede (ots)

Am 21. Juli kam es zwischen 0.00 Uhr und 2.28 Uhr in Rhede in der Ottostraße zu einem Diebstahl. Dabei verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen einer Firma. Dabei beschädigten Sie mehrere Türen, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

