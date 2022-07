POL-EL: Schüttorf - Ölheizung in Brand geraten

Meppen (ots) - Am 20. Juli zwischen 16.50 Uhr und 17.20 Uhr kam es in Meppen in der Marienstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes geparkter grau Volvo V60 an der Frontschürze beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Meppen, Tel. 059319490 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

