Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Taxi flüchtig

Rheine (ots)

Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Am Dienstag (29.11.) gegen 08.15 Uhr befuhr eine 28-jährige Radfahrerin den Konrad-Adenauer-Ring aus Richtung Bodelschwinghbrücke kommend in Richtung Hansaallee auf dem rechten Radweg. Parallel zu ihr fuhr ein Taxi auf dem Konrad-Adenauer-Ring in gleiche Richtung. An der Kreuzung Hansaallee bog der Taxifahrer nach rechts in die Hansaallee ein. Dabei übersah er die Radfahrerin, die ihren Weg geradeaus weiter in Richtung Friedrich-Ebert-Ring fortsetzen wollte. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die Radfahrerin stark ab. Sie stürzte und verletzte sich. Das Taxi entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Taxifahrer geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, 05971/938-4215

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell