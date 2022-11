Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Erneuter Einbruch in ein Café #polsiwi

Siegen (ots)

Zum weiderholten Mal sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25.11.2022) unbekannte Täter in ein Café der dortigen Kirchengemeinde in der Friedrichstraße gewaltsam eingedrungen. Bereits am 17.11.2022 kam es dort zu einem Einbruch. Die Täter gelangten durch Manipulation der Eingangstür in das Objekt. Hier gingen sie offenbar sehr zielgerichtet vor, so dass es sich vermutlich um die gleichen Täter wie von der Vorwoche handelte. Letztlich erbeuteten die Einbrecher eine eher geringe Bargeldmenge. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 19:00 Uhr (Donnerstag) und 08:00 Uhr (Freitag) liegen.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell