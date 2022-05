POL-PDNR: Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei Kirmesbesuch

53567 Asbach (ots) - Am Abend des 21.05.2022 wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus durch einen aufmerksamen Zeugen ein unsicher geführter PKW in der Ortslage Asbach gemeldet. Das Fahrzeug konnte durch die Polizeibeamten in Asbach festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,79 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

