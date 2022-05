POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

56316 Raubach (ots) - Im Tatzeitraum von Donnerstag, 19.05.2022 bis Freitag, 20.05.2022 kam es in der Brechhofer Straße und in der Harschbacher Straße in 56316 Raubach zu mehreren Diebstahlsdelikten aus Kraftfahrzeugen. Dabei wurden die Fahrzeuge durch den / die bislang unbekannte /-n Täter geöffnet und diverse Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Einzelnes Diebesgut konnte im Nachhinein in Tatortnähe ...

