Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte erpressten Jugendliche zur Herausgabe der Geldbörse #polsiwi

Siegen (ots)

Zwei Jugendliche (15 Jahre und 17 Jahre) sind am Samstagabend (26.11.2022) gegen 18:10 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Siegen durch zwei junge Männer angesprochen und im weiteren Verlauf zur Herausgabe der Geldbörsen erpresst worden. Zunächst gaben die beiden unbekannten Männer an, sie seien auf der Suche nach einem ganz bestimmten Weihnachtsstand und baten die beiden Jugendlichen, ihnen bei der Suche zu helfen. Der 15-Jährige und der 17-Jährige willigten ein. Im Verlauf der vermeintlichen Suche wurden die beiden Geschädigten in den Bereich Hinterstraße / Axeswende im Umfeld eines dortigen Cafés geführt. Dort drohten die beiden Männer den Jugendlichen Schläge an, wenn sie nicht die Geldbörsen bzw. Bargeld herausgeben würden. Die Jugendlichen kamen der Aufforderung nach und die unbekannten Täter erlangten so eine geringe Bargeldmenge. Anschließend verließen die Täter den Bereich zu Fuß in Richtung Siegbergstraße.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Erste Person

- männlich - normale Statur - ca. 19 Jahre alt - ca. 185cm groß - blonde kurze Haare (Boxerschnitt) - keine Brille/Bart/sichtbare Tätowierung - im Bereich der linken Augenbraue einen rasierten Cut - schwarze Bomberjacke - schwarze Jogginghose mit Emblem der Marke Ellesse - schwarzer Hoodie - schwarze Sneaker

Zweite Person

- männlich - sehr schlanke Statur - ca. 20 Jahre alt - ca. 190cm groß - blonde mittellange Haare - dunkelblaue dünne Jacke mit durchgehender Bauchtasche - schwarze Jogginghose

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: "Wer kann Hinweise zu den Tätern machen?" und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell