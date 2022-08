Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220831 - 1008 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschen-/Trickdiebstahl mit Täterfestnahme

Frankfurt (ots)

(lo) Am Dienstag (30. August 2022) wurde ein 33-jähriger Mann am Hauptbahnhof bestohlen. Gegen 23:50 Uhr verwickelten zwei Männer den Geschädigten in ein Gespräch. Währenddessen tanzte ihn der 21-jährige Beschuldigte an und entwendete seine Geldbörse und Mobiltelefon. Bevor der 33-Jährige den Diebstahl bemerkte, waren die drei Täter bereits geflohen. Im Nachgang konnte der Taschendieb in einem Wohnhaus im Nahbereich durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Neben dem Diebesgut stellten die eingesetzten Polizisten ca. 7,18 Gramm Haschisch und ein Reizstoffsprühgerät beim Täter sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen ist der 21-Jährige am heutigen Tag dem Jugendamt übergeben worden. Eine Fahndung nach den beiden Mittätern verlief negativ. Täterbeschreibung: Täter 1: Ca. 160 - 165 cm groß, ca. 18 Jahre alt und nordafrikanisches Aussehen. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose mit weißen Streifen, einem schwarzen T-Shirt mit einem weißen Streifen und Sneakers. Täter 2: Ca. 170 cm groß, ca. 20 Jahre alt und nordafrikanisches Aussehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10400 bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell