POL-KS: Zeuge sieht Einbrecher und Komplizen mit Krücken flüchten: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in einen Imbiss in der Gießbergstraße in Kassel, Ecke Schillerstraße, eingebrochen. Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte in der Dunkelheit einen Mann aus dem Fenster klettern sehen, während sein Komplize mit Krücken offenbar vor dem Lokal Schmiere stand. Die von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach den geflüchteten Einbrechern führte nicht mehr zum Erfolg. Die Kasseler Kripo sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Notruf des Zeugen war gegen 3:50 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Wie der Mann beschrieb, hatte er den dunkel gekleideten Täter mit dunkler Mütze aus dem Fenster des Imbisses steigen und danach gemeinsam mit dem an Krücken laufenden Mann in Richtung Holländischer Platz flüchten sehen. Neben der eingeleiteten Fahndung nach den Tätern durch mehrere Streifen suchten Beamte des Kriminaldauerdienstes den Tatort auf. Wie sich dort herausstellte, hatten die Täter mit einem Werkzeug das Küchenfenster des Lokals aufgehebelt. Im Anschluss wurde die Kasse im Verkaufsraum aufgebrochen und eine geringe Menge Wechselgeld erbeutet.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

