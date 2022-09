Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim-Perouse: Fußgängerin von Pkw erfasst

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen gegen 06:40 Uhr wurde eine 18-jährige Fußgängerin in der Heimsheimer Straße in Rutesheim-Perouse bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 32-jähriger Seat-Lenker, der in Richtung des Kreisverkehrs des Ortsausgangs fuhr, übersah aus bislang ungeklärter Ursache die 18-Jährige, die kurz nach der Einmündung zur Hauptstraße den dortigen beleuchteten Fußgängerüberweg überqueren wollte. In der Folge wurde die junge Frau mit der linken Fahrzeugfront erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug war weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

