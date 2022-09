Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Straßenverkehrsgefährdung in der Stuttgarter Straße - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Stuttgarter Straße in Gärtringen kam es am Montag gegen 08.45 Uhr zu einer gefährlichen Situation, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Eine 37 Jahre alte Frau wollte mit ihren beiden Kindern die Straße auf Höhe der Bahnhofstraße überqueren. Ein noch unbekannter PKW-Lenkerin hielt hierauf an, um sie passieren zu lassen. Von hinten näherte sich ein ebenfalls noch unbekannter PKW-Fahrer. Dieser überholte das Fahrzeug vor sich, trotz der unklaren Situation. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Frau mit den beiden Kindern bereits in der Mitte der Straße und stellte sich schützende vor sie. Der Unbekannte, der einen dunklen Geländewagen gelenkt haben soll, bremste zwar kurz ab, setzte seine Fahrt anschließend jedoch in Richtung der Bahnunterführung fort. Der Fahrer selbst soll zwischen 60 und 70 Jahren alt sein und hat graues, kurzes Haar. Das Auto der Frau, die angehalten hatte, soll dunkelblau gewesen sein. Insbesondere sie wird gebeten, sich unter Tel 07032 2708-0 mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

