Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Café

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 19.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Hauptstraße in Bietigheim-Bissingen ihr Unwesen. Über eine Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes brachen die Unbekannten in ein Café ein. Im Innern durchsuchten sie den Thekenbereich und begaben sich anschließend in den Keller des Lokals. Dort durchsuchten sie weitere Räume und brachen verschlossene Türen auf. Insgesamt dürfte den Tätern ein dreistelliger Bargeldbetrag in die Hände gefallen sein. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell