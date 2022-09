Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: 17-Jähriger besprüht Polizei mit Tierabwehrspray

Ludwigsburg (ots)

Zwei Polizeibeamtinnen und zwei -beamte wurden am Sonntagabend in Pleidelsheim von einem 17-Jährigen mit Pfefferspray besprüht und hierdurch leicht verletzt. Vorausgegangen war ein Streit zwischen dem 17 Jahre alten Jugendlichen und seiner 21-jährigen Schwester, in dessen Verlauf er die ältere Schwester geschlagen hatte. Nachdem die Polizei gegen 18.35 Uhr eingetroffen war, stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich der Jugendliche in ein Zimmer zurückgezogen hatte, das nur über eine beengte Wendeltreppe zu erreichen war. Die Aufforderungen selbstständig herunter zu kommen, ignorierte der 17-Jährige. Als die Beamten und Beamtinnen zu ihm nach oben gingen, reagierte der Jugendliche indem er sie mit einem Tierabwehrspray besprühte, worauf sich die Einsatzkräfte zurückziehen mussten. Hierauf setzte ihnen der Tatverdächtige nach und besprühte sie ein weiteres Mal. Währenddessen beleidigte der Jugendliche die beiden Polizistinnen auf das Übelste. Im weiteren Verlauf gelang es den vier Beamtinnen und Beamten den 17-Jährigen zu überwältigen und ihm Handschließen anzulegen. Im weiteren Verlauf wurde ein Rettungswagen hinzugezogen, der die Einsatzkräfte vor Ort medizinisch versorgte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beim Polizeirevier Marbach am Neckar wurde der Jugendliche, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden schien, in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

