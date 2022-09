Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: Einbruch in landwirtschaftliche Halle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits zwischen Mittwoch 21.09.2022 und Donnerstag 22.09.2022 hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer landwirtschaftlichen Halle in Weissach-Flacht auf. Die Halle befindet sich an einem befestigten Feldweg in Verlängerung der Friedhofstraße in Richtung Ettlesberg. In der Halle lagern unter anderem landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte. Entwendet wurde augenscheinlich nichts, der Sachschaden beläuft sich auf rund 50,- Euro. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte ein schwarzer Audi Kombi mit verdunkelten Scheiben, vermutlich Typ A 6 oder RS 6, mit dem Einbruch in Verbindung stehen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem verdächtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 mit dem Kriminalkommissariat Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell