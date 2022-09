POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in Herrenberger Straße

Ludwigsburg (ots) - Bereits zwischen Mittwoch 21.09.2022 und Donnerstag 22.09.2022 hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer landwirtschaftlichen Halle in Weissach-Flacht auf. Die Halle befindet sich an einem befestigten Feldweg in Verlängerung der Friedhofstraße in Richtung Ettlesberg. In der Halle lagern unter anderem landwirtschaftliche Fahrzeuge ...

mehr