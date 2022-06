Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Badeunfall Meersburg

Meersburg (ots)

Am Sonntag, den 19.06.2022, um ca. 14:15 Uhr wurde den Einsatzkräften der Wasserschutzpolizeistation Überlingen ein Badeunfall auf Höhe des Landungssteges in Meersburg gemeldet. Eine 52- jährige Frau schwamm Richtung Seemitte und war ca. 300 m vom Ufer entfernt. Nachdem sie laut Zeugenaussagen um Hilfe rief, eilten mehrere Personen zur ihr und verbrachten die bereits leblose Frau an Land. Die Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer und des mittlerweile eingetroffenen Rettungsdienstes verliefen leider ohne Erfolg, sodass die Frau noch am Unfallort verstarb. Die Beamtinnen und Beamten der Wasserschutzpolizeistation Überlingen haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell