Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1184 - Gemarkung Hildrizhausen: Nach Sekundenschlaf von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es auf der L1184 zwischen Herrenberg und Hildrizhausen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der 79-jährige Lenker eines Mazda alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Infolgedessen fuhr der Pkw circa 50 Meter durch den Graben, touchierte hierbei ein Verkehrszeichen und blieb letztendlich auf der rechten Fahrzeugseite im Graben liegen. Durch Ersthelfer konnten die beiden Insassen das Fahrzeug bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, dass er einen Sekundenschlaf gehabt habe. Der Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallörtlichkeit war eine Streife des Polizeireviers Böblingen sowie Kräfte der Feuerwehr Hildrizhausen eingesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden, nennenswerte Beeinträchtigungen des Verkehrs entstanden hierdurch nicht. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Böblingen unter 07031 13-2500 in Verbindung zu setzen.

