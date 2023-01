Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Unfallflucht im Gewerbegebiet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 19.50 Uhr mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeuge in Ensingen die Bertha-Benz-Straße in Richtung Sogenring. Vermutlich wollte er im weiteren Verlauf nach rechts in Richtung der Kreisstraße 1697 abbiegen, wobei er einen geparkten VW Transporter touchierte und erheblich beschädigte. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 07042 941-0 mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

