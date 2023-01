Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach unklarem Unfallhergang in Charlottenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr befuhren ein 67-jähriger VW-Lenker und ein 52-jähriger Toyota-Lenker die Charlottenstraße in Ludwigsburg. Der 67-Jährige wollte in der Folge nach links und der 52-Jährige nach rechts auf die Schlossstraße abbiegen. Hierbei kam es auf bislang ungeklärte Weise zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Die Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang unterscheiden sich deutlich voneinander, weshalb das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, um Zeugenhinweise bittet.

