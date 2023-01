Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Gemarkung Leonberg: Auffahrunfall zweier Sattelzüge fordert eine verletzte Person und Komplettsperrung

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall in dessen Verlauf eine Person leicht verletzt wurde. Der 38-jährige Lenker einer Sattelzugmaschine der Marke Daimler-Benz Actros fuhr an einer Steigung auf den vor ihm fahrenden Sattelzug der Marke DAF auf. Durch den Aufprall wurde der DAF-Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn geschoben und kam im Grünbereich zum Stehen. Der 57-jährige Lenker des DAF-Sattelzugs blieb unverletzt. Umherfliegende Trümmerteile trafen einen weiteren Sattelzug und beschädigten dessen Auflieger. Der Lenker des auffahrenden Actros wurde leicht verletzt. Aufgrund der Räumungsarbeiten war die Bundesautobahn ab der Anschlussstelle Leonberg-West zunächst teilweise und ab 20:30 Uhr für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Räumungsarbeiten dauern momentan noch an, ein Fahrstreifen ist befahrbar. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten waren Kräfte der örtlichen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Autobahnmeisterei und der Polizei vor Ort.

