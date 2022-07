Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Sportgaststätte (27.07.2022)

Blumberg (ots)

Eine Sportgaststätte in der Hauptstraße haben Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heimgesucht. Unbekannte hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Innenräume, die sie durchsuchten. Dabei fielen Ihnen keine Wertsachen oder Geld in die Hände. Zuvor hatten die Einbrecher einen Bewegungsmelder mit Beleuchtung abgeschlagen. Der Schaden insgesamt beläuft sich auf rund 500 Euro.

Einbrecher haben es in aller Regel auf Bargeld und Wertsachen abgesehen. Obwohl immer wieder berichtet wird, dass es in solchen Gebäuden nichts zu holen gibt, steigen Diebe trotzdem immer wieder dort ein und verursachen oft hohen Sachschaden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Blumberg, Telefon 07702 419098 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell