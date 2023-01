Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: 59-Jährige beschädigt Leitpfosten und geparkten Pkw

Ludwigsburg (ots)

Eine 59 Jahre alte Seat-Lenkerin fiel am Dienstag gegen 11.00 Uhr mehreren anderen Verkehrsteilnehmern auf, da sie in scheinbar unsicherer Fahrweise auf der Kreisstraße 1653 zwischen Ditzingen-Heimerdingen und Rutesheim unterwegs war. Zeugenangaben zufolge fuhr die 59-Jährige in Schlangenlinien, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten, ehe sie ihre Fahrt in Richtung Rutesheim fortsetzte. Dort soll sie einen Kreisverkehr mittig überfahren und schließlich beim Versuch einzuparken, einen in der Robert-Bosch-Straße abgestellten BMW touchiert haben. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 59-Jährige unter dem Einfluss von Medikamenten stehen könnte. Sie musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.500 Euro geschätzt.

