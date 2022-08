Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor der Polizei und wird gestellt

Hagen-Mitte (ots)

Eine Verfolgungsfahrt der Polizei endete am Freitagabend (05.08.2022) mit einer Blutprobe und glücklicherweise ohne Verletzte. Einer Polizeistreife fiel gegen 21.55 Uhr ein Audi mit Kölner Zulassung auf, der im Bereich des Graf-von-Galens-Rings über eine rotlichtzeigende Ampel fuhr. Die Beamten folgten dem 29-jährigen Kölner und sahen, wie er in der Körnerstraße erneute das Rotlicht einer Ampel missachtete. Daraufhin schalteten sie ihr Blaulicht ein und gaben das Signal "Stopp Polizei". Zudem machten die Beamten mehrfach mit dem akustischen "Yelp-Signal" auf sich aufmerksam. Der Aufforderung stehen zu bleiben kam der Audi-Fahrer aber nicht nach. Er fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Emilienplatz. Im Bereich der Badstraße kam es zu einer erheblichen Gefährdung von zwei Fußgängern, die gerade die Straße überqueren wollten. Durch weitere Unterstützungskräfte konnte der flüchtende Fahrer im Bereich des Märkischen Ringes gestoppt werden. Bei seiner Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann über keine Fahrerlaubnis verfügt. Zudem besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol geführt hat. Weiterhin stellen die Polizisten fest, dass der Wagen nicht zugelassen war. Das montierte Kennzeichen gehört eigentlich zu einem Mercedes. Der 29-Jährige musste mit zur Blutprobe. Zudem wurde er wegen diverser Straftaten angezeigt. Der Audi wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sch)

