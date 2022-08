Polizei Hagen

POL-HA: Radmuttern an Auto gelöst - 42-jährige Frau verliert während der Fahrt das linke Vorderrad

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitagabend (05.08.2022) und Samstagmorgen lösten bislang unbekannte Täter in Hohenlimburg die Radmuttern an dem Auto einer 42-jährigen Frau, die daraufhin während der Fahrt ein Rad verlor. Gegen 19.30 Uhr rief die Hagenerin die Polizei zur Iserlohner Straße. Als die Beamten dort ankamen, erkannten sie sofort, dass das vordere linke Rad des grauen Seat fehlte. Die Frau sagte ihnen, dass sie und ihr Mann am Freitag (05.08.2022) mit dem PKW und einem angehängten Wohnwagen aus dem Urlaub zurückgekehrt sind. Das Gespann führten sie noch am selben Tag zur technischen Überprüfung bei einer zuständigen Stelle vor. Dort wurden keine Beeinträchtigungen festgestellt. In der darauffolgenden Nacht parkten sie das Fahrzeug in der Straße Am Lölfert und stellten bei einer Fahrt am Nachmittag des Folgetages merkwürdige Fahrgeräusche fest. Als die 42-Jährige deshalb am frühen Abend auf dem Weg zur Werkstatt war, löste sich plötzlich das vordere linke Rad und rollte gegen ein geparktes Auto. Es besteht der Verdacht, dass die Radmuttern in der Nacht durch unbekannte Täter gelöst wurden. Die Beamten leiteten deshalb ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

