Polizei Hagen

POL-HA: 25-Jähriger bei Auseinandersetzung in Haspe mit Messer verletzt

Hagen-Haspe (ots)

25-Jähriger bei Auseinandersetzung in Haspe mit Messer verletzt Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde ein 25-Jähriger am Freitagabend (05.08.2022) in Haspe mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Hagener rief die Polizei, gegen 22.15 Uhr, zur Kurzestraße. Er sagte den Beamten, dass es zuvor einen Streit zwischen ihm und einem Bekannten gab. Nachdem dieser ihm einmal mit der Faust ins Gesicht schlug, zog er ein Messer und verletzte den 25-Jährigen damit leicht am Oberkörper. Danach flüchtete der Angreifer. Eine rettungsdienstliche Versorgung des Verletzten war vor Ort nicht notwendig. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. (sen)

