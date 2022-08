Polizei Hagen

POL-HA: 61-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall am Tücking lebensbedrohlich verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Ein 61-jähriger Motorradfahrer kam am Sonntagnachmittag in Haspe von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Der Hagener war, gegen 12.45 Uhr, mit seiner Harley-Davidson aus Haspe kommend auf der Tückingstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung des Wolfskuhler Weges. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz verletzte der 61-jährige sich lebensbedrohlich. Nach einer notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

