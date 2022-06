POL-ME: Bewerbungsstart zum "Fachabitur Polizei" - Kreis Mettmann - 2206039

Polizei Mettmann

Sie sind ein guter Teamplayer, engagiert und sportlich? Sie möchten sich für Recht und Gesetz einsetzen und haben das "Herz am richtigen Fleck"? Sie suchen einen Beruf, der gleichzeitig Berufung ist?

Dann sind Sie bei der Polizei NRW genau richtig.

Seit Sommer 2021 bietet die Polizei unter dem Begriff "nextlevel" jungen Leuten mit Fachoberschulreife die Möglichkeit, Teil des Teams der Polizei NRW zu werden. Nach dem erfolgreichen Abschluss des zweijährigen Bildungsgangs zum "Fachabitur Polizei" sichern sich die Absolventen eine vorbehaltliche Einstellungszusage für die Polizei Nordrhein-Westfalen und damit für das anschließende Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, sofern sie den Abschluss erfolgreich absolvieren und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllen.

Das Bewerbungsverfahren für den nächstmöglichen Einstellungstermin zum 01.08.2023 ist am 01.06.2022 gestartet.

Die Bewerbung für das "Fachabitur Polizei" ist bis einschließlich 8. Oktober 2022 unter https://fos.polizeibewerbung.nrw.de möglich. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es auf der Homepage www.genau-mein-fall.de unter der Rubrik "Next Level".

Weitere Fragen beantwortet die Einstellungsberaterin, Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, unter der Telefonnummer 02104 / 982 2222, sowie per Email unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de.

Eine weitere Möglichkeit, sich persönlich über die Einstellungsvoraussetzungen zu informieren, ist ein Besuch des Info-Standes der Personalwerber, welcher am Montag, 13. Juni 2022, auf dem Marktplatz in Ratingen in der Zeit von 13-17 Uhr anzutreffen ist.

Im Rahmen eines Roadtrips touren die Personalwerber der Behörden Wuppertal, Düsseldorf, Rhein-Kreis-Neuss sowie des Kreises Mettmann seit dem 05. Mai 2022 gemeinsam durch die einzelnen Behörden, um für den Polizeiberuf zu werben. Sie freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Die Fachoberschule Polizei bietet als besonderen Service für Eltern von Interessierten einen online-Elternabend am Mittwoch, 29.06.2022, in der Zeit von 17:00 -18:30 Uhr, an.

Eine Anmeldung muss unter fos.lafp@polizei.nrw.de erfolgen.

Selbstverständlich können sich auch Interessierte selbst zu dem online-Infoabend anmelden.

