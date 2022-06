POL-ME: Mülltonnenbrand greift auf Buschwerk über - Velbert - 2206036

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Mittwoch, 08. Juni 2022, griff ein Mülltonnenbrand auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an der Straße Am Schwanenfeld in Velbert, auf ein angrenzendes Buschwerk über. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 02 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr zu einem Brandausbruch auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an der Straße Am Schwanenfeld in Velbert gerufen. Mehrere Mülltonnen standen in Vollbrand und das Feuer hatte bereits auf angrenzendes Buschwerk übergegriffen.

Die Feuerwehr Velbert begann umgehend mit den Löscharbeiten und konnte dank ihres schnellen Eingreifens verhindern, dass das Feuer sowohl auf einen angrenzenden Stromkasten als auch auf das mehrere Meter entfernt stehende Gebäude der Kindertagesstätte übergreifen konnte. Die Polizei schätzt den entstandenen Brandschaden auf mehrere hundert Euro und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Brandexperten der Kriminalpolizei haben die weitere Bearbeitung zur Klärung der Brandursache übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

